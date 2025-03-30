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Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal

08:12, 30 марта 2025
Президент США Дональд Трамп не будет увольнять чиновников из-за скандала с добавлением редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к закрытому чату в Signal.
Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять никого из своей команды по нацбезопасности после скандала с утечкой данных об ударах по хуситам в чате Signal. Об этом сообщает Associated Press.

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — сказал он и заверил, что доверяет своему советнику по нацбезопасности Майку Уолцу и министру обороны Питу Гегсету.

Также он добавил, что «никогда не слышал» разговоров об увольнении Волца, а решение об этом может принять только он.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.

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США Дональд Трамп

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