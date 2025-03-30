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Что следует знать о трудовых гарантиях для работников с туберкулезомом — разъяснение Гоструда

09:33, 30 марта 2025
Увольнение работника из-за отсутствия на работе более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности не применяется к лицам, больным туберкулезом.
Что следует знать о трудовых гарантиях для работников с туберкулезомом — разъяснение Гоструда
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает о трудовых гарантиях для работников в случае заболевания туберкулезом.

Отмечается, что в случае если у работника обнаружен туберкулез, важно знать о его трудовых правах и гарантиях, а также о мерах, которые работодатель может принять для защиты других сотрудников.

Трудовые гарантии для работника, больного туберкулезом:

Сохранность рабочего места: Согласно ст. 25 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней», работникам, у которых впервые обнаружен туберкулез, может быть выдан листок нетрудоспособности сроком до 10 месяцев. В течение этого периода за ними сохраняется место работы.

Запрет увольнения: Согласно п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗоТ, увольнение работника из-за отсутствия на работе более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности не применяется к лицам, больным туберкулезом.

Действия работодателя для профилактики и предотвращения заболевания других работников:

Проведение профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления туберкулеза работодатель должен организовывать регулярные медицинские осмотры работников. Это особенно важно для предприятий, где существует повышенный риск инфицирования.

Обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий: Работодатель должен обеспечить чистоту и регулярное проветривание рабочих помещений, а также соблюдение санитарных норм для снижения риска распространения инфекции.

Информирование работников: Проведение разъяснительной работы среди персонала по пути передачи туберкулеза, его симптомов и методов профилактики и лечения способствует преодолению стигмы, снижению рисков инфицирования, а также своевременному выявлению и лечению заболевания.

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Гоструда

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