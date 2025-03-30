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Що слід знати про трудові гарантії для працівників з туберкульозом — роз’яснення Держпраці

09:33, 30 березня 2025
Звільнення працівника через відсутність на роботі більше чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності не застосовується до осіб, хворих на туберкульоз.
Що слід знати про трудові гарантії для працівників з туберкульозом — роз’яснення Держпраці
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Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці розповідає про трудові гарантії для працівників у разі захворювання на туберкульоз.

Зазначається, що у разі якщо у працівника виявлено туберкульоз, важливо знати про його трудові права та гарантії, а також про заходи, які роботодавець може вжити для захисту інших співробітників.

Трудові гарантії для працівника, хворого на туберкульоз:

Збереження робочого місця: Відповідно до ст. 25 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», працівникам, у яких вперше виявлено туберкульоз, може бути виданий листок непрацездатності на строк до 10 місяців. Протягом цього періоду за ними зберігається місце роботи.

Заборона звільнення: Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП, звільнення працівника через відсутність на роботі більше чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності не застосовується до осіб, хворих на туберкульоз.

Дії роботодавця для профілактики та запобігання захворюванню інших працівників:

  • Проведення профілактичних медичних оглядів: З метою раннього виявлення туберкульозу роботодавець повинен організовувати регулярні медичні огляди працівників. Це особливо важливо для підприємств, де існує підвищений ризик інфікування.
  • Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов: Роботодавець має забезпечити чистоту та регулярне провітрювання робочих приміщень, а також дотримання санітарних норм для зниження ризику поширення інфекції
  • Інформування працівників: Проведення роз’яснювальної роботи серед персоналу щодо шляхів передачі туберкульозу, його симптомів та методів профілактики і лікування сприяє подоланню стигми, зниженню ризиків інфікування, а також своєчасному виявленню і лікуванню захворювання.

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