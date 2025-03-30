Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal

Президент США Дональд Трамп не звільнятиме посадовців через скандал із додаванням редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритого чату в Signal.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не звільнятиме нікого зі своєї команди з нацбезпеки після скандалу з витоком даних про удари по хуситах у чаті Signal. Про це повідомляє Associated Press.

«Я не звільняю людей через фейкові новини й полювання на відьом», — сказав він і запевнив, що довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу та міністру оборони Піту Гегсету.

Також він додав, що «ніколи не чув» розмов про звільнення Волца, а рішення про це може ухвалити тільки він.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

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