Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации — разрешено бронировать до 75% работников водоканалов

Кабинет Министров постановлением №360 расширил возможности бронирования военнообязанных работников предприятий тепло- и водоснабжения, а также управления бытовыми отходами. Это позволит сохранить кадровый потенциал критически важных учреждений, обеспечивающих функционирование экономики и жизнедеятельность населения даже в условиях войны.
Согласно постановлению, в общем количестве военнообязанных не будут учитываться военнообязанные, забронированные другими предприятиями, учреждениями, организациями.
Теперь предприятия, занимающиеся производством и транспортировкой тепловой энергии, обеспечивают поставки горячей воды, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также управление бытовыми отходами могут бронировать до 75% своих военнообязанных работников.
Также предусмотрено, что требования по уровню зарплаты в 20 тысяч гривен для бронирования не будут применяться к работникам:
Кроме того, согласно постановлению, 100%-ную бронь от мобилизации получили сотрудники двух ключевых предприятий Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".
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