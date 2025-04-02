Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации — разрешено бронировать до 75% работников водоканалов

Также разрешили бронировать всех военнообязанных работников государственных предприятий Минобороны — «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла».

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Кабинет Министров постановлением №360 расширил возможности бронирования военнообязанных работников предприятий тепло- и водоснабжения, а также управления бытовыми отходами. Это позволит сохранить кадровый потенциал критически важных учреждений, обеспечивающих функционирование экономики и жизнедеятельность населения даже в условиях войны.

Согласно постановлению, в общем количестве военнообязанных не будут учитываться военнообязанные, забронированные другими предприятиями, учреждениями, организациями.

Теперь предприятия, занимающиеся производством и транспортировкой тепловой энергии, обеспечивают поставки горячей воды, централизованное водоснабжение и водоотвод, а также управление бытовыми отходами могут бронировать до 75% своих военнообязанных работников.

Также предусмотрено, что требования по уровню зарплаты в 20 тысяч гривен для бронирования не будут применяться к работникам:

производителей электрической и тепловой энергии, в состав которых входят разрушенные или поврежденные в результате вооруженной агрессии производственные/генерирующие мощности, и предприятий, обслуживающих объекты из секторального перечня объектов критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения;

нефтеперерабатывающих предприятий, в уставном капитале которых более 25% акций/долей принадлежат государству.

Кроме того, согласно постановлению, 100%-ную бронь от мобилизации получили сотрудники двух ключевых предприятий Минобороны - "Агентства оборонных закупок" и "Государственного оператора тыла".

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