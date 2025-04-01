З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність – Мінекономіки

З 1 квітня забронювати працівників можуть лише підприємства з оновленою критичністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, з 1 квітня втратили чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що зміниться з 1 квітня

Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.

Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Також у Мінекономіки пояснили, що робити підприємствам, які ще не оновили статус

Оновіть статус критичності своєї компанії за новою процедурою ( інструкцію дивіться тут

Після підтвердження нового статусу критичності оформіть бронювання працівників повторно.

Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

«Нагадуємо, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно», додали у Мінекономіки.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», щоб стати критичним для економіки, підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям та ще мінімум одному з вказаних у порядку №76.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.