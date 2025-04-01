З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність – Мінекономіки

Усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, з 1 квітня втратили чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.
«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Що зміниться з 1 квітня
Також у Мінекономіки пояснили, що робити підприємствам, які ще не оновили статус
«Нагадуємо, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно», додали у Мінекономіки.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», щоб стати критичним для економіки, підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям та ще мінімум одному з вказаних у порядку №76.
Автор: Наталя Мамченко
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