Кабінет Міністрів затвердив новий склад правління Укрзалізниці – список

У низці структурних підрозділів Укрзалізниці відтепер нові керівники.

Джерело фото: Денис Глушко / Ґвара Медіа

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Кабінет Міністрів затвердив новий склад правління АТ «Укрзалізниця». Відповідне розпорядження 282-р оприлюднили на сайті Уряду.

Зокрема, членами правління акціонерного товариства «Українська залізниця» було призначено:

З 1 квітня — Тулея Юзефа Леонідовича, Шрамка Євгена Сергійовича, Носулька Олександра Олександровича строком до 30 вересня 2025 р.;

З 1 квітня — Гриценко Лідію Володимирівну строком до 17 жовтня 2027 р.;

З 10 квітня — Іванініва Миколу Івановича строком до 17 жовтня 2027 року.

Роботу в правлінні Укрзалізниці завершили Євген Лященко та Вячеслав Єрьомін.

Як вказують в УЗ, всі керівники вертикалей мають значний досвід роботи в Укрзалізниці та реалізації антикризових заходів.

За фінансову вертикаль відповідатиме Микола Іванінів. Перед цим напрямом стоять чи не найбільші виклики. Зокрема, задача збалансувати фінансовий стан компанії та знайти рішення щодо її кредитного портфелю. Микола Іванінів має значний досвід роботи в умовах турбулентності – у період пандемії коронавірусу він працював директором з економіки та фінансів Укрзалізниці. Тоді, в умовах падіння обсягів вантажних перевезень та повної зупинки пасажирських перевезень, йому вдалося утримати стабільний фінансовий стан, реформувати фінансову вертикаль, централізувавши її функції, залучити додаткові фінансові ресурси. Він операційно відповідав за фінанси компанії і на початку повномасштабного вторгнення, коли всі процеси зберегли керованість. Микола Іванінів повертається до Укрзалізниці з групи Нафтогаз, де успішно відповідав за фінанси Укргазвидобування.

Вантажну вертикаль очолив Олександр Носулько, який до цього обіймав посаду директора виконавчого Донецької залізниці. Ключовий виклик в нового керівника: перебудувати операційні процеси в умовах суттєвого падіння вантажообігу, забезпечивши максимальну ефективність. Саме такий антикризовий досвід він здобув, очолюючи Донецьку залізницю, яка втрачала навантаження, втім постійно переглядала свою роботу, вишукуючи резерви ефективності, ніколи не спиняла рух, боролася за кожного клієнта і кожну тонну вантажу на прифронтових територіях. Перед комерційною командою вантажного напряму стоять і задачі пошуку нових джерел доходу, втримання та залучення нових клієнтів, забезпечення рівних умов для кожного, максимальної прозорості та цифровізації операцій. Олександр Носулько впритул до зони бойових дій знаходив нові можливості забезпечувати обсяги перевезень і реалізовувати інфраструктурні проєкти. Одна із задач — принести цей дух боротьби за кожного клієнта на центральний рівень. Команда напряму буде додатково посилена фахівцями із розвитку бізнесу, аналітики, міжнародної роботи.

За вертикаль персоналу відповідатиме Лідія Гриценко. Ця позиція була вакантною тривалий час, втім потребує сильного лідера на період змін та трансформації Укрзалізниці – найбільшого роботодавця країни.

Лідія Гриценко має практичний 17-річний досвід розвитку та мотивації працівників у найбільших українських компаніях. У команді Укрзалізниці працює з 2020 року, тому добре знає виклики залучення, втримання, мотивації співробітників на рівні не тільки головної структури, а саме на рівні виробничих підрозділів. Чотири роки вона очолювала HR-напрям у одній з найбільших філій Укрзалізниці – Пасажирській компанії. На цій посаді реалізувала як задачі трансформації (було суттєво скорочено адміністративно-управлінську надбудову, ліквідовано керівні департаменти, відбулось об’єднання компаній), так і задачі із залучення молоді до залізничної професії. Зокрема, за її ініціативи запущено програму мотивації та розвитку для поїзних бригад «Сила сервісу», а також стартувала програма «Залізна зміна PRO» для залізничної молоді. Віднедавна Лідія Гриценко несе відповідальність за HR-напрям на рівні всієї Укрзалізниці, працюючи тісно із регіональними командами безпосередньо на місцях.

За інфраструктурну вертикаль продовжить відповідати Юзеф Тулей. Серед завдань – налагодження безперебійних ремонтів залізничної інфраструктури та зменшення ділянок з обмеженням швидкості, реалізація євроінтеграційних інфраструктурних проєктів. Юзеф Тулей працює в галузі 30 років, обіймав керівні посади в колійному господарстві. Під його керівництвом Укрзалізниця активно розбудовувала переходи з країнами ЄС та розширювала залізничну мережу колії 1435 мм (TEN-T). Також він налагодив оперативне відновлення залізничної інфраструктури після ворожих обстрілів.

Євген Шрамко відповідатиме й надалі за вертикаль ремонтів та виробництва. Під його керівництвом у компанії створено єдину бізнес-структуру «УЗ Вагон-Сервіс», яка відповідає за напрям вагоноремонтних послуг, координується робота локомотиворемонтних та інших виробничих підрозділів. Здійснені інвестиції в нові технології ремонтів, розпочато активне освоєння нової продукції, зокрема в рамках імпортозаміщення. Це дозволило підвищити виробничі показники й оптимізувати витрати. Євген Шрамко продовжить трансформацію функції та максимальне нарощення операційної ефективності напряму, підвищення продуктивності.

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