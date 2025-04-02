Во Львове судили бабушку за откровенные видео внучки

Суд во Львове признал опекуншу виновной в ненадлежащем воспитании внучки.

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Во Львове суд признал опекуншу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетней внучки. Основанием для рассмотрения дела стало то, что девочка имела интимный контакт с несовершеннолетним парнем и зафиксировала это на видео.

Как указано в приговоре суда, инцидент произошел 26 июня 2024 года. После расследования правоохранители составили административный протокол в отношении опекуна ребенка.

Известно, что женщина опекает внучку с 2017 года, поскольку ее родителей лишили родительских прав. Мать девочки умерла, а отец находится на фронте. В суде она признала свою ответственность и попросила суд назначить ей суровое наказание.

Опекунка объяснила, что воспитывает внучку самостоятельно, поддерживает контакт со школой и провела с ней профилактические беседы после выявления ситуации.

Железнодорожный районный суд г. Львова по делу № 462/247/25 признал женщину виновной по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию детей. Учитывая обстоятельства и отсутствие других правонарушений, ей назначили административное взыскание в виде предупреждения. Также она должна уплатить 605,60 грн судебного сбора.

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