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В Армія+ додали шість нових рапортів – на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання

11:54, 2 квітня 2025
Рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії.
В Армія+ додали шість нових рапортів – на звільнення за здоров’ям і через сімейні питання
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У застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Вони доступні у новій версії застосунка.

Рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. Із новими загальна кількість їхніх типів становить 26.

Серед нових рапортів:

  • Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
  • Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
  • Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
  • Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
  • Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
  • Звільнення за станом здоров’я.

У Міноборони зазначили, що рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії.

Рапорти подаються за кілька хвилин.

«Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок», - зазначили у Міноборони.

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військові Міноборони Армія+

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