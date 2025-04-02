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Сенатор Корі Букер виголосив 25-годинну промову з критикою адміністрації Трампа

11:05, 2 квітня 2025
Корі Букер провів 25-годинну промову проти політики Дональда Трампа, встановивши рекорд за тривалістю виступу.
Сенатор Корі Букер виголосив 25-годинну промову з критикою адміністрації Трампа
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Сенатор-демократ Корі Букер виступив із рекордною промовою, яка тривала 25 годин, під час якої критикував президента Дональда Трампа. Він критикував скорочення федерального уряду та торгівельну політику адміністрації Трампа, закликаючи Конгрес стати противагою президенту. Про це повідомляє Reuters.

Корі  розпочав промову в понеділок, 31 березня, о 19:00 за східним часом і продовжував її 25 годин і п'ять хвилин.

Єдиними перервами Букера були моменти, коли демократи-колеги по черзі ставили йому запитання, дозволяючи йому зберігати контроль над часом виступу. Понад добу сенатор провів на ногах, він не їв і не ходив у туалет.

Він побив рекорд найтривалішого безперервного виступу, що раніше належав сегрегаціоністу, сенатору від Південної Кароліни Строму Термонду.

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США Дональд Трамп

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