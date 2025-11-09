На Львівщині викрили лікарів, які підробляли медичні документи для ухилянтів

У організації схеми підозрюють чотирьох лікарів однієї з лікарень Золочівського району Львівщини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці викрили схему підроблення медичних висновків про необхідність стороннього догляду. У її організації підозрюють чотирьох лікарів однієї з лікарень Золочівського району Львівщини. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, медпрацівники сфальсифікували висновок про необхідність стороннього догляду за 88-річною жінкою. В електронну систему охорони здоров’я були внесені дані про нібито проведений прийом та медичний огляд. Насправді жінка до лікарні не зверталася, а на той час вона перебувала у будинку для людей похилого віку.

На підставі цих фіктивних записів дві лікарки - сімейна та лікар психіатриня, яка входила до складу лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), встановили діагнози і зазначили, що пацієнтка потребує постійного стороннього догляду.

Після цього члени комісії затвердили підроблений висновок та завірили його офіційною печаткою медзакладу. У документі йшлося про нібито наявні у жінки когнітивні порушення, яких фактично не виявлено.

Правоохоронці встановили, що такі дії могли бути використані для оформлення опікунства над жінкою, що, у свою чергу, створювало б підстави для уникнення мобілізації потенційним опікуном.

Наразі всім чотирьом лікарям повідомлено про підозру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.