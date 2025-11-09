  1. В Україні

На Львівщині викрили лікарів, які підробляли медичні документи для ухилянтів

07:00, 9 листопада 2025
У організації схеми підозрюють чотирьох лікарів однієї з лікарень Золочівського району Львівщини.
На Львівщині правоохоронці викрили схему підроблення медичних висновків про необхідність стороннього догляду. У її організації підозрюють чотирьох лікарів однієї з лікарень Золочівського району Львівщини. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, медпрацівники сфальсифікували висновок про необхідність стороннього догляду за 88-річною жінкою. В електронну систему охорони здоров’я були внесені дані про нібито проведений прийом та медичний огляд. Насправді жінка до лікарні не зверталася, а на той час вона перебувала у будинку для людей похилого віку.

На підставі цих фіктивних записів дві лікарки - сімейна та лікар психіатриня, яка входила до складу лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), встановили діагнози і зазначили, що пацієнтка потребує постійного стороннього догляду.

Після цього члени комісії затвердили підроблений висновок та завірили його офіційною печаткою медзакладу. У документі йшлося про нібито наявні у жінки когнітивні порушення, яких фактично не виявлено.

Правоохоронці встановили, що такі дії могли бути використані для оформлення опікунства над жінкою, що, у свою чергу, створювало б підстави для уникнення мобілізації потенційним опікуном.

Наразі всім чотирьом лікарям повідомлено про підозру.

СБУ

