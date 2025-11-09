  1. В Украине

Во Львовской области разоблачили врачей, подделывавших медицинские документы для уклонистов

07:00, 9 ноября 2025
В организации схемы подозревают четырех врачей одной из больниц Золочевского района Львовской области.
Во Львовской области правоохранители разоблачили схему подделки медицинских заключений о необходимости постороннего ухода. В ее организации подозревают четырех врачей одной из больниц Золочевского района Львовщины. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

По данным следствия, медработники сфальсифицировали заключение о необходимости постороннего ухода за 88-летней женщиной. В электронную систему здравоохранения были внесены данные о якобы проведенном приеме и медицинском осмотре. На самом деле женщина в больницу не обращалась, а в то время находилась в доме престарелых.

На основании этих фиктивных записей две врачихи — семейная и врач-психиатр, входившая в состав врачебно-консультативной комиссии (ВКК), — установили диагнозы и указали, что пациентка нуждается в постоянном постороннем уходе.

После этого члены комиссии утвердили поддельное заключение и заверили его официальной печатью медучреждения. В документе говорилось о якобы имеющихся у женщины когнитивных нарушениях, которые фактически не были выявлены.

Правоохранители установили, что такие действия могли быть использованы для оформления опеки над женщиной, что, в свою очередь, создавало бы основания для уклонения от мобилизации потенциальным опекуном.

В настоящее время всем четырем врачам сообщено о подозрении.

СБУ

