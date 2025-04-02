Судью Верхнеднепровского райсуда Сергея Бурхана отстранили от осуществления правосудия

Судью Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области временно отстранили от осуществления правосудия.

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Судью Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области Бурхана Сергея Михайловича временно отстранили от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Об этом сообщили в ВСП. В частности, там отметили, что решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 2 апреля.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления о его увольнении с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения о их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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