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В Украине завершили кампанию по декларированию – в НАПК опубликовали результаты

14:54, 2 апреля 2025
НАПК планирует начать проверку деклараций за 2024 год с мая.
В Украине завершили кампанию по декларированию – в НАПК опубликовали результаты
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В Украине 31 марта завершили кампанию декларирования за 2024 год. Как указывают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, публичные служащие подали почти 627 тыс. деклараций за 2024 год.

Отметим, что в 2024 году, когда одновременно проходили три кампании декларирования, было подано более 664 тыс. деклараций за отчетный период 2023 года, 649 тыс. – за 2022, 656 тыс. – за 2021.

НАПК планирует начать проверку деклараций за 2024 год с мая этого года, поскольку декларанты имеют 30 дней для исправления декларации с даты ее подачи. После этого все декларации пройдут оценку рисков с помощью логического и арифметического контроля. В настоящее время продолжаются проверки деклараций, поданных за предыдущие периоды.

В НАПК указывают, что уникальностью этой кампании декларирования стала усовершенствованная форма декларации, заполнение которой облегчено возможностью выбора данных из справочников, обновленными выпадающими списками и подсказками, логическими проверками, ссылками на разъяснения, а также возможностью для декларантов воспользоваться функцией частичного автозаполнения черновика декларации, которую НАПК представило в октябре 2024 года.

Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, в частности, необходимо было сформировать справку «Данные для декларации», которая позволяет собрать данные о своих и членов семьи активах и доходах, другие сведения из 16 реестров и баз данных.

За 2024 год это сделали более 260 тыс. декларантов, а за все время существования функции «Данные для декларации» ею воспользовались более 820 тыс. раз, речь идет о справках за 2021-2024 годы.

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НАПК декларирование

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