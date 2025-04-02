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«Подпишите петицию» – мошенники создают фейковые ссылки для кражи данных

18:11, 2 апреля 2025
В Украине распространяют мошеннические ссылки на электронные петиции.
«Подпишите петицию» – мошенники создают фейковые ссылки для кражи данных
Фото: MediaSapiens
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В Украине зафиксирована новая мошенническая схема - фейковые ссылки на электронные петиции, через которые аферисты выманивают деньги, личные данные и получают доступ к банковским счетам. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По словам начальника отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Евгения Дороганова, злоумышленники рассылают сообщения с призывом подписать петицию, например, о присвоении почетного звания. Ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователям предлагают ввести свои авторизационные данные. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам жертв.

Киберполиция советует обращать внимание на:

  • URL-адрес сайта - мошеннические ссылки часто содержат лишние символы, ошибки или домен, похожий на официальный.
  • Источник сообщения - подозрительные сообщения с неизвестных номеров или адресов могут быть частью мошеннической схемы.

Специалисты рекомендуют:

  • Не переходить по неизвестным ссылкам.
  • Не вводить личные данные на подозрительных сайтах.
  • Проверять информацию через официальные источники.
  • Сообщать о таких случаях в киберполицию.

Количество киберпреступлений в условиях войны растет, поэтому правоохранители призывают украинцев быть внимательными и не доверять сомнительным сообщениям.

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МВД мошенник кража петиция

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