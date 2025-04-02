«Подпишите петицию» – мошенники создают фейковые ссылки для кражи данных

В Украине зафиксирована новая мошенническая схема - фейковые ссылки на электронные петиции, через которые аферисты выманивают деньги, личные данные и получают доступ к банковским счетам. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.
По словам начальника отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Евгения Дороганова, злоумышленники рассылают сообщения с призывом подписать петицию, например, о присвоении почетного звания. Ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователям предлагают ввести свои авторизационные данные. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам жертв.
Киберполиция советует обращать внимание на:
Специалисты рекомендуют:
Количество киберпреступлений в условиях войны растет, поэтому правоохранители призывают украинцев быть внимательными и не доверять сомнительным сообщениям.
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