«Подпишите петицию» – мошенники создают фейковые ссылки для кражи данных

В Украине распространяют мошеннические ссылки на электронные петиции.

Фото: MediaSapiens

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В Украине зафиксирована новая мошенническая схема - фейковые ссылки на электронные петиции, через которые аферисты выманивают деньги, личные данные и получают доступ к банковским счетам. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По словам начальника отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Евгения Дороганова, злоумышленники рассылают сообщения с призывом подписать петицию, например, о присвоении почетного звания. Ссылка ведет на поддельную страницу, где пользователям предлагают ввести свои авторизационные данные. После этого мошенники получают доступ к аккаунтам жертв.

Киберполиция советует обращать внимание на:

URL-адрес сайта - мошеннические ссылки часто содержат лишние символы, ошибки или домен, похожий на официальный.

Источник сообщения - подозрительные сообщения с неизвестных номеров или адресов могут быть частью мошеннической схемы.

Специалисты рекомендуют:

Не переходить по неизвестным ссылкам.

Не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

Проверять информацию через официальные источники.

Сообщать о таких случаях в киберполицию.

Количество киберпреступлений в условиях войны растет, поэтому правоохранители призывают украинцев быть внимательными и не доверять сомнительным сообщениям.

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