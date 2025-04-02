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Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік

12:30, 2 квітня 2025
У деклараціях посадовців за рік побільшало криптовалют.
Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік
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Українські держслужбовці задекларували на 10% більше криптовалюти, ніж торік. Загалом у деклараціях за 2024 рік зафіксовано понад 2 000 згадок про цифрові активи. Про це повідомляє Опендатабот.

Як вказують аналітики, активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше — у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 посадовців із цифровими активами. Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію — 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 посадовців.

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень.

У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень.

А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Аналітики також зазначили, що є декілька експосадовців, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 

«380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань», - пише Опендатабот.

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