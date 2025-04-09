Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що призупинить взаємні тарифи для більшості країн на наступні 90 днів, відмовившись від своєї політики, яка призвела до штопору на ринках і загрожувала підірвати світову торгівлю, пише The New York Times.
Водночас він оголосив про підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.
Керолайн Лівітт, прес-секретар Білого дому, заявила, що рівень тарифу буде знижений до універсальних 10% — значне зниження для багатьох країн.
Реверсія, яка негайно змусила індекс S&P 500 піднятися більш ніж на 7 відсотків за лічені хвилини, відбулася після ще одного шаленого дня. Також відмічається ріст Bitcoin, який значно втратив в ціні.
У свою чергу Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що пауза вказує на те, що Трамп переймається торгівлею і хоче укласти «спеціальні» торгові угоди з країнами, які готові знизити бар’єри.
Як ми писали, після запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит, Китай оголосив, що підвищить мито на американські товари до 84%.
Як зазначається, Китай зробив такий крок після того, як останні тарифи Трампа набули чинності для Пекіну, піднявши загальну ставку, оголошену цього року, до 104%.
В заяві Міністерства торгівлі КНР, оприлюдненій на сайті відомства, вказали:
«У Китаю немає іншого вибору, як вжити законних контрзаходів. Китай не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами, але китайський уряд ніколи не буде сидіти, склавши руки і спостерігати, як законним правам та інтересам китайського народу завдають шкоди і позбавляють розвитку».
Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.
Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.
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