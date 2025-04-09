Акції та Bitcoin різко зросли після того, як Трамп призупинив підвищення тарифів для країн

Скотт Бессент заявив, що Трамп хоче укласти «спеціальні» торгові угоди з країнами, які готові знизити бар’єри.

Джерело фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявив, що призупинить взаємні тарифи для більшості країн на наступні 90 днів, відмовившись від своєї політики, яка призвела до штопору на ринках і загрожувала підірвати світову торгівлю, пише The New York Times.

Водночас він оголосив про підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Керолайн Лівітт, прес-секретар Білого дому, заявила, що рівень тарифу буде знижений до універсальних 10% — значне зниження для багатьох країн.

Реверсія, яка негайно змусила індекс S&P 500 піднятися більш ніж на 7 відсотків за лічені хвилини, відбулася після ще одного шаленого дня. Також відмічається ріст Bitcoin, який значно втратив в ціні.

У свою чергу Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що пауза вказує на те, що Трамп переймається торгівлею і хоче укласти «спеціальні» торгові угоди з країнами, які готові знизити бар’єри.

Як ми писали, після запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит, Китай оголосив, що підвищить мито на американські товари до 84%.

Як зазначається, Китай зробив такий крок після того, як останні тарифи Трампа набули чинності для Пекіну, піднявши загальну ставку, оголошену цього року, до 104%.

В заяві Міністерства торгівлі КНР, оприлюдненій на сайті відомства, вказали:

«У Китаю немає іншого вибору, як вжити законних контрзаходів. Китай не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами, але китайський уряд ніколи не буде сидіти, склавши руки і спостерігати, як законним правам та інтересам китайського народу завдають шкоди і позбавляють розвитку».

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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