США запровадили проти Китаю тарифи до 125%

Сполучені Штати оголосили про підвищення мит на китайські товари до 125%.

Джерело фото: istockphoto

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп розпорядився підвищити тарифи для Китаю до 125%, «враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків».

«У зв'язку з відсутністю поваги, яку Китай демонструє щодо світових ринків, я оголошую про підвищення мит на китайські товари до 125%, що вступає в силу негайно.

Сподіваюся, що в найближчому майбутньому Китай усвідомить: часи, коли він обманював США та інші країни, завершилися. Така практика більше не є припустимою та нестійкою», – заявив Трамп.

Як ми писали, після запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит, Китай оголосив, що підвищить мито на американські товари до 84%.

Як зазначається, Китай зробив такий крок після того, як останні тарифи Трампа набули чинності для Пекіну, піднявши загальну ставку, оголошену цього року, до 104%.

В заяві Міністерства торгівлі КНР, оприлюдненій на сайті відомства, вказали:

«У Китаю немає іншого вибору, як вжити законних контрзаходів. Китай не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами, але китайський уряд ніколи не буде сидіти, склавши руки і спостерігати, як законним правам та інтересам китайського народу завдають шкоди і позбавляють розвитку».

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.