США запровадили проти Китаю тарифи до 125%

Президент США Дональд Трамп розпорядився підвищити тарифи для Китаю до 125%, «враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків».
«У зв'язку з відсутністю поваги, яку Китай демонструє щодо світових ринків, я оголошую про підвищення мит на китайські товари до 125%, що вступає в силу негайно.
Сподіваюся, що в найближчому майбутньому Китай усвідомить: часи, коли він обманював США та інші країни, завершилися. Така практика більше не є припустимою та нестійкою», – заявив Трамп.
Як ми писали, після запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит, Китай оголосив, що підвищить мито на американські товари до 84%.
Як зазначається, Китай зробив такий крок після того, як останні тарифи Трампа набули чинності для Пекіну, піднявши загальну ставку, оголошену цього року, до 104%.
В заяві Міністерства торгівлі КНР, оприлюдненій на сайті відомства, вказали:
«У Китаю немає іншого вибору, як вжити законних контрзаходів. Китай не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами, але китайський уряд ніколи не буде сидіти, склавши руки і спостерігати, як законним правам та інтересам китайського народу завдають шкоди і позбавляють розвитку».
Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.
Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.
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