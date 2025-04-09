Володимир Зеленський розкрив деталі щодо зустрічі України та США по угоді про надра

Переговори між Україною та США по угоді про надра відбудуться у Вашингтоні 11-12 квітня.

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Технічний раунд переговорів між Україною та США по угоді про надра відбудеться у Вашингтоні 11-12 квітня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

За словами Зеленського, делегацію очолить заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.

Зокрема, як вказав глава держави, це буде перша зустріч технічних команд, яка має на меті виробити головні засади угоди. Одна з умов угоди, яку буде відстоювати технічна група в обговоренні з американськими посадовцями — це паритетність в управлінні фондом.

«Повинен бути паритет. Не важливо, звідки ти береш гроші. І якщо ти партнер у фонді, в якому все повинно бути 50/50 – не можна просто забрати те, що було. Можна розраховувати на модернізацію, видобуток майбутній», — зазначив Зеленський.

Зазначимо, що Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на оплату юристів для підготовки угоди зі США про корисні копалини.

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