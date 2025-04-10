Припиніть стукати пальцем по документу, — Зеленський розкритикував Бессента за підхід в угоді про надра

Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, «зараз треба підписати» — на це я міг тільки сказати йому «припиніть стукати пальцем і давайте говорити предметно», — зазначив Володимир Зеленський.

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Президент Володимир Зеленський підкреслив, що майбутня угода щодо корисних копалин повинна враховувати інтереси як України, так і Сполучених Штатів. Він також зауважив, що жоден тиск у цьому питанні на нього не подіє.

Також Зеленський вважає, що міністр фінансів США Скотт Бессент обрав неправильний підхід у перемовинах щодо угоди про рідкоземельні метали, під час переговорів у лютому глава держави закликав "припинити стукати пальцем і почати говорити предметно". Про це Зеленський розповів під час пресконференції.

"Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" — на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно". Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних", — каже Зеленський.

Зазначимо, що Бессент заявляв, що угоду мали підписати до візиту Зеленського у Вашингтон, але цього не відбулося через позицію Києва. Також він сказав, що Президент не отримує хороших порад від своїх радників.

Президент Зеленський відповів на ці слова: "Того ранку (у день зустрічі з Бессентом у Києві) у мене були два діалоги — з міністром фінансів і прем’єр-міністром. Чому лише з ними двома? Тому що у них були дві зустрічі із Бессентом ще до мене. Тож я попросив їхні команди ознайомити мене з позитивними та негативними сторонами цього документу. І вони мені розповіли коротко, не все, але цього мені було достатньо, щоб зрозуміти, що він ще не готовий".

Нагадаємо, що Зеленський розкрив деталі щодо зустрічі України та США по угоді про надра.

Зазначимо, що Кабмін виділив 113 млн грн з резервного фонду на оплату юристів для підготовки угоди зі США про корисні копалини.

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