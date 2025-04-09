Зеленський заявив про готовність України купити у США великий пакет зброї

Україна готова придбати у Сполучених Штатів великий пакет зброї.

Джерело фото: Getty Images

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова придбати у Сполучених Штатів великий пакет зброї. Крім того, за його словами, які цитує Інтерфакс-Україна, держава готова зробити це в тому чи іншому вигляді, і розраховує на це як на гарантію безпеки.

«Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

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