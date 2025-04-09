«Трамп роздратований», – Зеленський розповів, як США реагують на дії Путіна

Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв, вважає Зеленський.

Джерело фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що його колега зі США Дональд Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв.

«Я думаю, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв. Ми не знаємо про все, про що вони говорили. Але багато чого знаємо. І ми дуже очікуємо, що тоді буде реакція», - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами, якого цитує Інтерфакс-Україна.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Дональд Трамп висловив обурення від триваючих ударів Росії по Україні.

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