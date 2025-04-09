Українські воїни не дали РФ сформувати наступальний «кулак» на Курському напрямку – Зеленський

ЗСУ зробили кроки в Курській області, які не дали росіянам сформувати наступальний «кулак».

Джерело фото: Getty Images

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Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що на Курському напрямку українські Сили оборони зробили відповідні кроки, які не дали росіянам сформувати наступ у тому виді, на який вони розраховували.

Зокрема, за словами Президента, на сьогодні понад 67 тисяч військових РФ знаходиться на Курському напрямку.

«Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок. Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний «кулак» у тому виді, на який вони розраховували», - повідомив Президент, якого цитує Інтерфакс-Україна.

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