Практика судов
  1. В Украине

Украинские воины не дали РФ сформировать наступательный «кулак» на Курском направлении – Зеленский

21:34, 9 апреля 2025
ВСУ сделали шаги в Курской области, которые не дали россиянам сформировать наступательный «кулак».
Украинские воины не дали РФ сформировать наступательный «кулак» на Курском направлении – Зеленский
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что на Курском направлении украинские Силы обороны предприняли соответствующие шаги, которые не дали россиянам сформировать наступление в том виде, на который они рассчитывали.

В частности, по словам Президента, на сегодняшний день более 67 тысяч военных РФ находятся на Курском направлении.

«Они завершали это перемещение для наступления на Сумское направление. Нужно было немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать русским наступательный «кулак» в том виде, на который они рассчитывали», - сообщил Президент, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин упростил правила рубок в горных лесах Карпат

Технологические карты для вырубки леса в Карпатах больше не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Кабмин отменил необходимость санитарных разрешений на участки под сброс сточных вод и заключений Минздрава — для выбросов в воздух

Также отменена норма о том, что санитарные врачи выдают разрешение на проведение экспериментальных, исследовательских, испытательных работ на предприятиях, деятельность которых связана с использованием биологических агентов, химического сырья, продукции и веществ с источниками ионизирующего излучения и радиоактивных веществ, в том числе на право работы с возбудителями I-IV группы патогенности.

Правительство отменило постановление, регулировавшее порядок выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие целительством

Кабмин решил отменить постановление о порядке выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной или целительством.

90% штрафов ТЦК отменяется судами из-за некачественной подготовки административных материалов – Александр Бакумов

По словам главы ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александра Бакумова, постановления ТЦК успешно обжалуются в судах в подавляющем большинстве случаев.

Кабмин выделил 113 млн грн из резервного фонда на оплату юристов для подготовки соглашения с США о полезных ископаемых

Минэкономики и Минюсту поручено до 15 апреля привлечь консультантов ведущих международных юридических компаний к подготовке переговорных позиций Украины относительно заключения соглашения с США.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ігор Гулейков
    Ігор Гулейков
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді