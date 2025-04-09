Украинские воины не дали РФ сформировать наступательный «кулак» на Курском направлении – Зеленский

ВСУ сделали шаги в Курской области, которые не дали россиянам сформировать наступательный «кулак».

Источник фото: Getty Images

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Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что на Курском направлении украинские Силы обороны предприняли соответствующие шаги, которые не дали россиянам сформировать наступление в том виде, на который они рассчитывали.

В частности, по словам Президента, на сегодняшний день более 67 тысяч военных РФ находятся на Курском направлении.

«Они завершали это перемещение для наступления на Сумское направление. Нужно было немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать русским наступательный «кулак» в том виде, на который они рассчитывали», - сообщил Президент, которого цитирует Интерфакс-Украина.

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