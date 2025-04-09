«Трамп раздражен», – Зеленский рассказал, как США реагируют на действия Путина

Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал, считает Зеленский

Источник фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его коллега из США Дональд Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал.

«Я думаю, что Трамп раздражен тем, что Путин не выполняет то, что он ему обещал. Мы не знаем всего, о чем они говорили. Но многое знаем. И мы очень ожидаем, что тогда будет реакция», – сказал Зеленский на встрече с журналистами, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Дональд Трамп выразил возмущение от продолжающихся ударов России по Украине.

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