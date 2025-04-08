Дональд Трамп висловив обурення від триваючих ударів Росії по Україні

Це погана ситуація, вказав президент США Дональд Трамп.

Джерело фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявив, що «не в захваті» від триваючих ударів Росії по Україні, адже Сполучені Штати намагаються припинити війну. Про це пише CNN.

«Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація», — сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Зауваження Трампа прозвучали після запитання про те, чому його новий тарифний план не включає жодних зборів з Росії.

Трамп сказав, що офіційні особи США зустрічаються з Росією та Україною, «і ми якось наближаємось», хоча він не сказав, чи означає це близькість до припинення вогню.

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