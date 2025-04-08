Дональд Трамп выразил возмущение от продолжающихся ударов России по Украине

Это плохая ситуация, указал президент США Дональд Трамп.

Источник фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не в восторге» от продолжающихся ударов России по Украине, поскольку США пытаются прекратить войну. Об этом пишет CNN.

«Мне не нравится, что происходит с бомбардировками, потому что они бомбят, как сумасшедшие, прямо сейчас. Они бомбят — я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация», — сказал Трамп во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Замечания Трампа прозвучали после вопроса о том, почему его новый тарифный план не включает никаких сборов с России.

Трамп сказал, что официальные лица США встречаются с Россией и Украиной, «и мы как-то приближаемся», хотя он не уточнил, означает ли это приближение к прекращению огня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.