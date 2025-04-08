Соцсети захватил новый тренд — искусственный интеллект превращает домашних животных в людей

Как бы выглядел ваш кот или пес, если бы он был человеком — нейросети превращают любимцев в людей.

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Благодаря современным нейросетям, фото пушистых питомцев превращаются в реалистичные портреты людей.

С помощью генеративных моделей, таких как ChatGPT или других, пользователи загружают фото своих котов, после чего алгоритм создает образ человека на основе выражения мордочки, цвета шерсти, поз и общего внешнего вида животного. Результат — креативные изображения людей, которые являются кошками, но в человеческом обличье.

Чтобы ваш питомец стал человеком, нужно загрузить изображение животного в чат с нейросетью и отправить следующий скрипт: «Преврати это животное в человеческого персонажа, удалив все черты животного (такие как шерсть, уши, усы, морда, хвост и т.д.), сохраняя его личность и узнаваемые черты. Сосредоточьтесь на отображении выражения, позы, эмоциональной атмосферы и визуальной идентичности (например, цветовой гаммы или аксессуаров). Результат должен выглядеть как правдоподобная человеческая версия этого конкретного персонажа. Реалистичный стиль».

Напоминаем, что в апреле новая функция чат-бота ChatGPT компании OpenAI, которая генерирует изображения, стала бесплатной для всех, но пользователи смогут генерировать только три изображения в день. После достижения этого лимита пользователям будет предложено перейти на один из платных уровней подписки на чат-бот.

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