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Соцмережі заполонив новий тренд – штучний інтелект перетворює домашніх улюбленців на людей

08:32, 8 квітня 2025
Як би виглядав ваш кіт чи пес, якби був людиною – нейромережі перетворюють улюбленців на людей.
Соцмережі заполонив новий тренд – штучний інтелект перетворює домашніх улюбленців на людей
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Як би виглядав ваш кіт, якби був людиною – нейромережі перетворюють котів та собак на людей.

Завдяки сучасним нейромережам, фото пухнастих улюбленців перетворюються на реалістичні портрети людей.

За допомогою генеративних моделей, таких як ChatGPT або інших користувачі завантажують фото своїх котів, після чого алгоритм створює образ людини на основі виразу мордочки, кольору шерсті, поз та загального вигляду тварини. Результат — креативні зображення людей, які є котами, але у людському образі.

Щоб ваш улюбленець став людино, для цього потрібно завантажити зображення тваринки в чат з нейронкою та надіслати наступний скрипт:

«Перетвори цю тварину на людського персонажа, видаливши всі риси тварини (такі як шерсть, вуха, вуса, морду, хвіст тощо), зберігаючи її особистість і впізнавані риси. Зосередьтеся на відображенні виразу, пози, емоційної атмосфери та візуальної ідентичності (наприклад, кольорової гами чи аксесуарів). Результат повинен виглядати як правдоподібна людська версія цього конкретного персонажа. Реалістичний стиль».

Нагадаємо, що у квітні нова функція чат-бота ChatGPT компанії OpenAI, яка генерує зображення у, стала безкоштовною для всіх, але користувачі зможуть згенерувати лише три зображення за добу. Після досягнення цього ліміту користувачам буде запропоновано перейти на один із платних рівнів підписки на чат-бот.

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штучний інтелект

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