Мита США щодо товарів з КНР можуть досягти 104%

Якщо Дональд Трамп дотримається слова, мита США для китайських товарів досягнуть 104%, — AFP.

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Вашингтон може збільшити ввізне мито для товарів з КНР до 104%, якщо Пекін не відмовиться від запровадження нових мит на американські товари. Про це повідомляє AFP.

Такого високого рівня мита з американської сторони досягнуто, якщо президент США Дональд Трамп втілить у життя озвучену раніше загрозу підняти тарифи для КНР ще на 50% на додаток до вже узгоджених мит у розмірі 54%.

Очікується, що нове підвищення може бути затверджено 9 квітня.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи у розмірі 50% на китайські товари вже 9 квітня, якщо Пекін не скасує збільшення свого мита на 34%.

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