Пошлины США в отношении товаров из КНР могут достичь 104%

Если Дональд Трамп сдержит слово, пошлины США для китайских товаров достигнут 104%, — AFP.

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Вашингтон может увеличить ввозные пошлины для товаров из КНР до 104%, если Пекин не откажется от введения новых пошлин на американские товары. Об этом сообщаеь AFP.

Столь высокого уровня пошлины с американской стороны достигнут, если президент США Дональд Трамп воплотит в жизнь озвученную ранее угрозу поднять тарифы для КНР еще на 50% в дополнение к уже согласованным пошлинам в размере 54%.

Ожидается, что новое повышение может быть утверждено 9 апреля.

Напомним, Трамп заявил, что США введут дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт.

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