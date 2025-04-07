Пошлины США в отношении товаров из КНР могут достичь 104%

Вашингтон может увеличить ввозные пошлины для товаров из КНР до 104%, если Пекин не откажется от введения новых пошлин на американские товары. Об этом сообщаеь AFP.
Столь высокого уровня пошлины с американской стороны достигнут, если президент США Дональд Трамп воплотит в жизнь озвученную ранее угрозу поднять тарифы для КНР еще на 50% в дополнение к уже согласованным пошлинам в размере 54%.
Ожидается, что новое повышение может быть утверждено 9 апреля.
Напомним, Трамп заявил, что США введут дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт.
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