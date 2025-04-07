Роман Горяйнов стал Послом Украины в Ливане — указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Романа Горяйнова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ливанской Республике.
Роман Горяйнов с 2016 занимал должность Генерального консула Украины в Милане.
Ранее Зеленский назначил Александра Нечитайло Послом Украины в Китае.
Также Президент назначил Алексея Гавриша Послом Украины в Норвегии.
А ще Виктора Майко назначили Послом Украины в Казахстане
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