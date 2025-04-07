Зеленский назначил Алексея Гавриша Послом Украины в Норвегии

Алексей Гавриш назначен Послом Украины в Норвегии.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил нового посла Украины в Норвегии. Должность занял Алексей Гавриш.

"Назначить Гавриша Алексея Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Норвегия", - говорится в указе Президента.

Алексей Гавриш – украинский бизнесмен, эксперт по стратегическому и корпоративному управлению в энергетике и инвестиционной деятельности.

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