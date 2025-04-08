«Вот тебе мой автомат, можешь меня не ждать», — военнослужащий сбежал из подразделения, потому что не выдержал условий службы с ранее осужденными

Неоднократно судимый военнослужащий батальона «Шквал» не смог поладить с такими же, как он, но теперь уже на военной службе.

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Сумской районный суд Сумской области рассмотрел своего рода уникальное уголовное дело, связанное со службой в одном из батальонов специального назначения «Шквал», которые были созданы летом-осенью 2024 года из числа граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.

Как отмечено в материалах уголовного дела, гражданин К. летом 2024 добровольно дал согласие на прохождение военной службы по контракту до окончания особого периода.

Соответствующее представление исправительной колонии № 117 об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Первомайский горрайонный суд Харьковской области удовлетворил 13 июня 2024 года.

К моменту условно-досрочного освобождения для службы в рядах Вооруженных Сил гражданин К. был осужден уже дважды.

В первый раз К. был приговорен 7 декабря 2022 года к 1 году ограничения свободы условно по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ) Уголовного кодекса.

Второй раз К. был осужден 17 мая 2023 года по ч. 2 ст. 309 УК. В этот раз гражданин получил уже реальное лишение свободы сроком на 1 год и 1 месяц.

Хотя до освобождения из мест лишения свободы К. оставалось всего 4,5 месяца, в июне 2024 года он все же решил покинуть исправительную колонию как можно скорее.

Позже К. рассказал следствию и суду, что ему было крайне сложно отбывать наказание, поскольку в колонии его неоднократно избивали.

После условно-досрочного освобождения из колонии К. заключил контракт с Министерством обороны и был зачислен в состав батальона «Шквал» на должность «стрелок».

Спустя некоторое время, после соответствующего обучения, К. принял участие в боевых действиях на территории Курской области РФ.

Служба в батальоне «Шквал», впрочем, К. не понравилась, в частности, потому что условия службы в батальоне не слишком отличались от атмосферы, царившей в исправительной колонии.

По словам К., военнослужащие из числа ранее судимых лиц вели себя «плохо», в подразделении были проблемы с соблюдением правопорядка, например, получили распространение случаи кражи вещей у военнослужащих.

При этом военное командование не слишком заботилось о потребностях подчиненных и игнорировало проблемы в батальоне. Отношение непосредственного командира к К. также было плохим – военнослужащего ограничивали в передвижении, не отпускали в магазин и не отпустили на похороны.

В итоге 18 сентября 2024 года К. самовольно покинул воинскую часть – утром он подошел к заместителю командира батальона, отдал ему свой автомат и сообщил офицеру: «можешь меня не ждать».

После этого К. «поймал» ехавший по дороге автомобиль и попросил довезти его до города Сумы.

В Сумах мужчина снял жилье и даже устроился на работу, хотя и неофициально.

Через две недели К. позвонил один из военнослужащих, с которым они несли службу в батальоне «Шквал», и предложил встретиться в городе Сумы.

Однако когда К. пришел на место встречи, там его уже ждали другие военнослужащие во главе с офицером.

Когда К. сообщил офицеру, что все равно сбежит, даже если его доставят в воинскую часть, то офицер, по словам К., сообщил, что ему все равно, что дальше будет делать К.

В итоге, К. второй раз самовольно покинул воинскую часть.

6 декабря 2024 года, когда К. шел по улице города Сумы, к нему подошли патрульные полицейские и военнослужащие ТЦК и СП, которые занимались оповещением военнообязанных граждан о необходимости призыва на военную службу.

Проверка показала, что К. находится в розыске как лицо, осуществившее СОЧ, после чего он был задержан.

Таким образом, К. стал обвиняемым по ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части, совершенное в условиях военного положения) УК.

В суде свою вину К. признал частично.

Сумской районный суд 20 марта 2025 года признал К. виновным и приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы – к установленному судом сроку лишения свободы была также частично присоединена часть наказания, которую К. не отбыл в 2024 году, то есть 1 месяц.

Таким образом, попытка К. покинуть стены исправительной колонии на 4,5 месяца раньше истечения срока отбывания наказания, завершилась для него настоящей трагедией.

Автор: Вячеслав Хрипун

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