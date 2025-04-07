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Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности Посла в Бразилии и назначил на новую должность

21:00, 7 апреля 2025
Андрей Мельник освобожден от должности Посол Украины в Бразилии и назначен постоянным представителем Украины при ООН.
Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности Посла в Бразилии и назначил на новую должность
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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Мельника с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия.

"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе Президент.

Другим указом, опубликованным на сайте главы государства, Андрей Мельник назначен постоянным представителем Украины при ООН.

Отметим, что Андрей Мельник ранее занимал должность замминистра иностранных дел Украины, до этого он был послом Украины в Германии.

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