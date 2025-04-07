Владимир Зеленский назначил Андрея Костина послом в Нидерландах

Президент Зеленский назначил бывшего Генпрокурора Андрея Костина Послом Украины в Королевстве Нидерланды и Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего Генпрокурора Андрея Костина Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды.

Кроме того, другим указом от 7 апреля Президент назначил Андрея Костина Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

«Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды КОСТИНА Андрея Евгеньевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству», говорится в указе.

Напомним, Андрей Костин был уволен в отставку с должности Генпрокурора в октябре 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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