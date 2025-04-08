Предприятие, у которого принудительно изымают имущество на военные нужды, не является субъектом, имеющим право оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их целесообразность — Верховный Суд

Предприятие, у которого воинская часть принудительно изымает имущество, не является субъектом, имеющим право оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их необходимость, целесообразность, эффективность, определять оптимальные пути достижения государством материально-технического результата и т. д.
Реализуя предоставленные законом полномочия, государство в лице компетентных органов самостоятельно определяет перечень мер, которые подлежат применению для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности.
Собственник реквизированного имущества может обосновывать незаконность, непропорциональность принятых государством мер, отсутствие общественного (публичного) интереса, однако не давать оценку их эффективности, особенно в условиях отсутствия полного объема информации (конфиденциальной, секретной, служебной).
На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Ивана Мищенко – председательствующего, Инны Бердник, Алексея Случа в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу № 925/323/24.
История дела
ООО на праве собственности принадлежало транспортное средство – специализированный грузовой самосвал марки HOWO. Транспортное средство находилось в залоге банка.
Оно также имело статус вещественного доказательства в уголовном производстве и находилось под арестом по определению районного суда от 07.07.2023. Однако суд определением от 15.03.2024 удовлетворил ходатайство командира воинской части и снял арест.
В январе 2024 года командир воинской части принял приказ, которым решил принудительно изъять указанный самосвал. Киевская городская военная администрация (КГВА) дала согласие на проведение отчуждения указанного в спорном приказе имущества.
Воинская часть составила акт принудительного отчуждения или изъятия имущества, согласно которому в связи с введением военного положения было осуществлено изъятие имущества, собственником которого является ООО.
ООО обратилось в суд с иском к воинской части о признании незаконным и отмене спорного приказа, а также истребовании самосвала.
Указало, что реквизиция имущества истца произошла с нарушением процедуры: спорный приказ оформлен с нарушением требований закона, в частности подписан неуполномоченным лицом; изъятие имущества произошло во время действия ареста и без решения КГВА о принудительном изъятии имущества; оценка имущества проводилась в отношении другой модели самосвала, нежели той, что была изъята.
Хозяйственный суд Черкасской области и Северный апелляционный хозяйственный суд в иске отказали.
ООО обратилось в Верховный Суд, указав, что суды обеих инстанций неправильно применили части 1, 2 статьи 3, статью 4 Закона «О правовом режиме военного положения», пункт 1 части 1 статьи 1, часть 4 статьи 4 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния», не учтя выводов Верховного Суда в постановлении от 16.02.2024 по делу № 910/10009/22 о том, что КГВА не относится к военному командованию или военному формированию, а потому не наделена полномочиями на принудительное изъятие имущества в условиях правового режима военного положения.
Суды первой и апелляционной инстанций не выяснили фактические обстоятельства принудительного отчуждения имущества, а именно наличие или отсутствие чрезвычайного события, а также в этом контексте дали неверную оценку утверждениям ответчика о «необходимости транспортных средств для перевозки железобетонных конструкций».
Кроме того, ООО указало, что на сегодня отсутствует вывод Верховного Суда относительно применения части 2 статьи 353 Гражданского кодекса во взаимосвязи с положениями пункта 1 части 1 статьи 1 Закона «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния», части 1 статьи 1 Закона «О правовом режиме военного положения» о том, является ли действие режима военного положения достаточным основанием для проведения реквизиции имущества или для такой реквизиции должны существовать конкретные обстоятельства (чрезвычайные события), для устранения или предотвращения которых применяется реквизиция имущества.
Позиция Верховного Суда
Обращаясь с иском, ООО считало, что воинская часть изъяла принадлежащее ему транспортное средство с нарушением процедуры изъятия, а также не доказала наличие у нее реальных потребностей именно в изъятом имуществе.
Верховный Суд отклонил аргументы истца, согласившись с выводами судов предыдущих инстанций.
Как отметил КХС ВС, по правовой природе принудительное отчуждение имущества у собственника в условиях военного положения является реквизицией. Как в доктрине частного права, так и в судебной практике устоялся подход, что:
В деле, которое рассматривается, суды предыдущих инстанций установили, что правовым основанием приобретения государством права собственности на спорное транспортное средство являются спорный приказ и акт о принудительном отчуждении или изъятии имущества, которые оформлены надлежащим образом и с соблюдением установленной законом формы; изъятие имущества произошло с предварительного согласия КГВА и с определением суммы компенсации собственнику стоимости этого имущества.
Верховный Суд отмечает, что право собственности, в том числе частной, не является абсолютным; его осуществление имеет определенные конституционно-правовые пределы. Вмешательство в это право может осуществляться только на основании закона с соблюдением принципа юридической определенности и принципа пропорциональности, который требует достижения разумного соотношения между интересами лица и общества.
Оценивая правомерность вмешательства государства в право собственности истца в понимании положений статьи 1 Первого протокола к Конвенции (соблюдение критериев «трехэлементного теста»), Верховный Суд указывает, что:
Таким образом, Верховный Суд считает обоснованными выводы судов о том, что имущество истца отчуждено с соблюдением предписаний законодательства Украины уполномоченным на то органом (военным командованием), поэтому отсутствуют основания для истребования у воинской части спорного транспортного средства в пользу бывшего собственника.
Обращаясь к собственным выводам в постановлении от 24.07.2024 по делу № 910/12423/22 (которые были учтены и судом апелляционной инстанции), Верховный Суд отмечает, что заявитель жалобы не является субъектом, имеющим право оценивать действия государства в условиях военного положения, в частности их необходимость, целесообразность, эффективность, определять оптимальные пути достижения государством материально-технического результата и т.д. Реализуя предоставленные законом полномочия, государство в лице компетентных органов самостоятельно определяет перечень мер, подлежащих применению для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности.
Собственник реквизированного имущества может обосновывать незаконность, непропорциональность принятых государством мер, отсутствие общественного (публичного) интереса, однако не давать оценку их эффективности, особенно в условиях отсутствия полного объема информации (конфиденциальной, секретной, служебной).
Также нерелевантным является ссылка заявителя жалобы на неучет судами правовых выводов Верховного Суда по делу № 910/10009/22. В указанном деле суды установили, что спорное имущество было отчуждено (изъято) у собственника приказом КГВА, которая не относится к военному командованию в понимании Закона «О правовом режиме военного положения», а потому не имела права самостоятельно принимать решение об отчуждении.
В то же время, по обстоятельствам дела, которое рассматривается, транспортное средство истца отчуждено на основании приказа воинской части, то есть военным командованием. Таким образом, решение о реквизиции принималось надлежащим органом. Поэтому Верховный Суд отказал ООО в удовлетворении кассационной жалобы.
Автор: Наталя Мамченко
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