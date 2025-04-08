Підприємство, у якого примусово вилучають майно на військові потреби, не є суб`єктом, який вправі оцінювати дії держави в умовах воєнного стану, зокрема їх доцільність — Верховний Суд

Підприємство, у якого військова частина примусово вилучає майно, не є суб`єктом, який вправі оцінювати дії держави в умовах воєнного стану, зокрема їх необхідність, доцільність, ефективність, окреслювати оптимальні шляхи досягнення державою матеріально-технічного результату тощо.
Реалізуючи надані законом повноваження, держава в особі компетентних органів самостійно визначає перелік заходів, що підлягають застосуванню задля забезпечення обороноздатності та національної безпеки.
Власник реквізованого майна може обґрунтовувати незаконність, непропорційність вжитих державою заходів, відсутність суспільного (публічного) інтересу, однак не надавати оцінку їх дієвості, зокрема в умовах відсутності повного обсягу інформації (конфіденційна, таємна, службова інформація).
На це вказав Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду Івана Міщенка – головуючого, Інни Берднік, Олексія Случа у постанові від 12 лютого 2025 року по справі 925/323/24
Історія справи
ТОВ на праві власності належав транспортний засіб – спеціалізований вантажний самоскид марки HOWO. Транспортний засіб перебував у заставі банку.
Він також мав статус речового доказу у кримінальному провадженні та перебував під арештом за ухвалою районного суду від 7.07.2023. Проте суд ухвалою від 15.03.2024 задовольнив клопотання командира військової частини та скасував арешт.
У січні 2024 року командир військової частини прийняв наказ, яким вирішив примусово вилучити зазначений самоскид. Київська міська військова адміністрація (КМВА) надала згоду на проведення відчуження зазначеного в спірному наказі майна.
Військова частина склала акт примусового відчуження або вилучення майна, відповідно до якого у зв`язку з уведенням військового стану здійснено вилучення майна, власником якого є ТОВ.
ТОВ звернулося до суду з позовом до військової частини про визнання незаконним та скасування спірного наказу та витребування самоскида.
Вказало, що реквізиція майна позивача відбулася з порушенням процедури: спірний наказ оформлений з порушенням вимог закону, зокрема підписаний неуповноваженою особою; вилучення майна відбулося під час дії арешту та без рішення КМВА про примусове вилучення майна; оцінка майна проводилася щодо іншої моделі самоскиду ні ж та, що була вилучена.
Господарський суд Черкаської області і Північний апеляційний господарський суд у позові відмовили.
ТОВ звернулося до Верховного Суду, вказавши, що суди обох інстанцій неправильно застосували частини 1, 2 статті 3, статтю 4 Закону «Про правовий режим воєнного стану», пункт 1 частини 1 статті 1, частину 4 статті 4 Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», без урахування висновків Верховного Суду в постанові від 16.02.2024 у справі 910/10009/22 про те, що КМВА не належить до військового командування або військового формування, а тому не наділена повноваженнями на примусове вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану.
Суди першої та апеляційної інстанцій не з`ясували фактичні обставини примусового відчуження майна, а саме наявність чи відсутність надзвичайної події, а також у цьому контексті надали невірну оцінку твердженням відповідача про «необхідність транспортних засобів для перевезення залізобетонних конструкцій».
Крім того, ТОВ вказало, що на сьогодні відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування частини 2 статті 353 Цивільного кодексу у взаємозв`язку із положеннями пункту 1 частини 1 статті 1 Закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», частини 1 статті 1 Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо того чи дія режиму воєнного стану є достатньою підставою для проведення реквізиції майна чи для такої реквізиції мають існувати конкретні обставини (надзвичайні події) для усунення чи запобігання яким застосовується реквізиція майна.
Позиція Верховного Суду
Звертаючись із позовом, ТОВ вважало, що військова частина вилучила належний йому транспортний засіб з порушенням процедури вилучення, а також не довела наявності у неї реальних потреб саме у вилученому майні.
Верховний Суд аргументи позивача відхилив, погодився з висновками судів попередніх інстанцій.
Як зазначив КГС ВС, за правовою природою примусове відчуження майна у власника в умовах воєнного стану є реквізицією. Як у доктрині приватного права, так і в судовій практиці усталеним є підхід, що:
У справі, що переглядається, суди попередніх інстанцій встановили, що правовою підставою набуття державою права власності на спірний транспортний засіб є спірний наказ та акт про примусове відчуження або вилучення майна, які оформлені належним чином та з дотриманням встановленої законом форми; вилучення майна відбулося за попередньою згодою КМВА та із визначенням суми компенсації власнику вартості цього майна.
Верховний Суд зауважує, що право власності, в тому числі приватної, не є абсолютним; його здійснення має певні конституційно-правові межі. Втручання у це право може здійснюватися лише на підставі закону з дотриманням принципу юридичної визначеності та принципу пропорційності, який вимагає досягнення розумного співвідношення між інтересами особи та суспільства.
Оцінюючи правомірність втручання держави у право власності позивача у розумінні положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції (дотримання критеріїв «трискладового тесту»), Верховний Суд зазначає, що:
Таким чином, Верховний Суд вважає обгрунтованими висновки судів про те, що майно позивача відчужено з дотриманням приписів законодавства України, уповноваженим на те органом (військовим командуванням), тому відсутні підстави для витребування у Військової частини спірного транспортного засобу на користь колишнього власника.
Звертаючись до власних висновків в постанові від 24.07.2024 у справі 910/12423/22 (які були враховані і судом апеляційної інстанції), Верховний Суд зазначає, що скаржник не є суб`єктом, який вправі оцінювати дії держави в умовах воєнного стану, зокрема їх необхідність, доцільність, ефективність, окреслювати оптимальні шляхи досягнення державою матеріально-технічного результату тощо. Реалізуючи надані законом повноваження, держава в особі компетентних органів самостійно визначає перелік заходів, що підлягають застосуванню задля забезпечення обороноздатності та національної безпеки.
Власник реквізованого майна може обґрунтовувати незаконність, непропорційність вжитих державою заходів, відсутність суспільного (публічного) інтересу, однак не надавати оцінку їх дієвості, зокрема в умовах відсутності повного обсягу інформації (конфіденційна, таємна, службова інформація).
Також нерелевантним є посилання скаржника на неврахування судами правових висновків Верховного Суду у справі № 910/10009/22. У вказаній справі суди встановили, що спірне майно було відчужене (вилучене) у власника наказом КМВА, яка не віднесена до військового командування у розумінні Закону «Про правовий режим воєнного стану», а тому не мала права самостійно приймати рішення про відчуження.
Натомість за обставинами справи, що переглядається, транспортний засіб позивача відчужений на підставі наказу військової частини, тобто військовим командуванням. Отже рішення щодо реквізиції приймалося належним органом. Тому Верховний Суд відмовив ТОВ у задоволенні касаційної скарги.
Автор: Наталя Мамченко
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