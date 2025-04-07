Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна послом у Нідерландах

Президент Зеленський призначив колишнього Генпрокурора Андрія Костіна Послом України в Королівстві Нідерланди та Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив колишнього Генпрокурора Андрія Костіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди

Крім того, іншим указом від 7 квітня Президент призначив Андрія Костіна Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди КОСТІНА Андрія Євгеновича Постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом», йдеться в указі.

Нагадаємо, Андрій Костін був звільнений у відставку з посади Генпрокурора у жовтні 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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