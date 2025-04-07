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Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади Посла у Бразилії і призначив на нову посаду

21:00, 7 квітня 2025
Андрія Мельника звільнено з посади Посла України у Бразилії та призначено постійним представником України при ООН.
Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади Посла у Бразилії і призначив на нову посаду
Фото: РБК-Україна
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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія.

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія", — йдеться в указі Президента.

Іншим указом, опублікованим на сайті глави держави, Андрія Мельника призначено постійним представником України при ООН.

Зазначимо, що Андрій Мельник раніше обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України, до цього він був послом України в Німеччині.

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