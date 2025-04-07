Зеленський призначив Олексія Гавриша Послом України в Норвегії.

Олексія Гавриша призначено Послом України в Норвегії.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив нового Посла України в Норвегії. Посаду обійняв Олексій Гавриш.

"Призначити Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Норвегія", - йдеться в указі Президента.

Олексій Гавриш – український бізнесмен, експерт у стратегічному й корпоративному управлінні в енергетиці та інвестиційній діяльності.

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