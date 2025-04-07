Роман Горяйнов став Послом України в Лівані — указ Зеленського

Володимир Зеленський призначив Романа Горяйнова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ліванській Республіці.

фото з відкритих джерел

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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Романа Горяйнова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ліванській Республіці.

Роман Горяйнов з 2016 року займав посаду Генерального консула України в Мілані.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Олександра Нечитайла Послом України в Китаї.

Також Президент призначив Олексія Гавриша Послом України в Норвегії.

Крім цього, Юрія Клименка призначено Послом в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.

А ще Віктора Майка призначили Послом України у Казахстані.

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