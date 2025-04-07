Роман Горяйнов став Послом України в Лівані — указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Романа Горяйнова Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ліванській Республіці.
Роман Горяйнов з 2016 року займав посаду Генерального консула України в Мілані.
Нагадаємо, що Зеленський призначив Олександра Нечитайла Послом України в Китаї.
Також Президент призначив Олексія Гавриша Послом України в Норвегії.
Крім цього, Юрія Клименка призначено Послом в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.
А ще Віктора Майка призначили Послом України у Казахстані.
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