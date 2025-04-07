Зеленський призначив Юрія Клименка Послом в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї

Юрій Клименко став Послом України в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.

Фото: МЗС

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Президент України Володимир Зеленський призначив низку українських послів. Так, указом Президента Юрій Клименко став Послом України в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці Клименка Юрія Аркадійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Парагвай за сумісництвом", - йдеться в указі Зеленського.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Олександра Нечитайла Послом України в Китаї.

Також Президент призначив Олексія Гавриша Послом України в Норвегії.

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