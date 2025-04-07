Зеленський призначив Олександра Нечитайла Послом України в Китаї

Олександр Нечитайло став Послом України в Китаї.

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Президент Володимир Зеленський призначив Послом України в Китаї Олександра Нечитайла. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Нечитайла Олександра Вячеславовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в документі.

Олександр Нечитайло — український дипломат. З 18 червня 2016 року до 4 травня 2022 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Малайзії.

Також Володимир Зеленський підписав укази про призначення:

- Олексія Гавриша - Послом України в Норвегії;

- Юрія Клименка - Послом України в Аргентині та за сумісництвом Послом у Парагваї;

- Романа Горяйнова - Послом України в Лівані;

-Михайла Видойника - Послом України у Фінляндії;

- Віктора Майка - Послом України в Казахстані;

- Андрія Костіна - Послом України в Нідерландах.

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