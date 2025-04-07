Зеленский назначил Александра Нечитайло Послом Украины в Китае

Александр Нечитайло стал Послом Украины в Китае.

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Президент Владимир Зеленский назначил Послом Украины в Китае Александра Нечитайло. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Нечитайла Александра Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Китайской Народной Республике", – говорится в документе.

Александр Нечитайло – украинский дипломат. С 18 июня 2016 года по 4 мая 2022 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии.

Также Владимир Зеленский подписал указы о назначении:

Алексея Гавриша – Послом Украины в Норвегии

Юрия Клименко – Послом Украины в Аргентине и по совместительству послом в Парагвае;

Романа Горяйнова – Послом Украины в Ливане

Михаила Выдойника – Послом Украины в Финляндии

Виктора Майко-– Послом Украины в Казахстане

Андрея Костина – Послом Украины в Нидерландах

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