Зеленский назначил Юрия Клименко Послом в Аргентине и по совместительству в Парагвае

Юрий Клименко стал Послом Украины в Аргентине и по совместительству в Парагвае.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил ряд украинских послов. Так, указом Президента Юрий Клименко стал Послом Украины в Аргентине и по совместительству в Парагвае.

"Назначить Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Аргентинской Республике Клименко Юрий Аркадьевич Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай по совместительству", - говорится в указе Зеленского.

Ранее Зеленский назначил Александра Нечитайло Послом Украины в Китае.

Также Президент назначил Алексея Гавриша Послом Украины в Норвегии.

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