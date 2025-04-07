Президент Зеленський призначив новим Послом у Фінляндії Михайла Видойника

Михайла Видойника призначено послом України у Фінляндії.

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Президент України Володимир Зеленський призначив новим послом у Фінляндії Михайла Видойника – колишнього Посла у Данії.

"Призначити Видойника Михайла Михайловича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Фінляндській Республіці", – йдеться в указі Президента.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Олександра Нечитайла Послом України в Китаї.

Також Президент призначив Олексія Гавриша Послом України в Норвегії.

Крім цього, Юрія Клименка призначено Послом в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.

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