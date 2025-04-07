Президент Зеленский назначил новым Послом в Финляндии Михаила Выдойника

Михаил Выдойник назначен Послом Украины в Финляндии.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым послом в Финляндии Михаила Выдойника – бывшего Посла в Дании.

"Назначить Выдойника Михаила Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Финляндской Республике", – говорится в указе Президента.

Ранее Зеленский назначил Александра Нечитайло Послом Украины в Китае.

Также Президент назначил Алексея Гавриша Послом Украины в Норвегии.

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