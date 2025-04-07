Виктора Майко назначили Послом Украины в Казахстане

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Майко Послом Украины в Казахстане.

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Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Майко с должности Посла Украины в Туркменистане и назначил его Послом в Казахстане.

"Назначить Майка Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе Президента.

Ранее Зеленский назначил Александра Нечитайло Послом Украины в Китае.

Также Президент назначил Алексея Гавриша Послом Украины в Норвегии.

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