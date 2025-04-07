Віктора Майка призначили Послом України у Казахстані

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Майка Послом України у Казахстані.

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Президент Володимир Зеленський звільнив Віктора Майка з посади Посла України в Туркменістані та призначив його Послом у Казахстані.

"Призначити МАЙКА Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Казахстан", - йдеться в указі Президента.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Олександра Нечитайла Послом України в Китаї.

Також Президент призначив Олексія Гавриша Послом України в Норвегії.

Крім цього, Юрія Клименка призначено Послом в Аргентині та за сумісництвом у Парагваї.

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